Популярный бренд анонсировал новый семейный минивэн для российского рынка
Российский рынок автомобилей готовится к появлению нового игрока в премиальном сегменте – бизнес-минивэна Hongqi HQ9. Автомобиль уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и готовится к официальным продажам в России.
Заинтересованность в HQ9 уже проявилась. Ограниченная партия автомобилей, импортированных в конце 2023 года для оценки спроса, стала весьма популярной. Производитель уверен в успехе модели на российском рынке.
Hongqi HQ9 – это действительно флагманский минивэн. Его внушительные размеры (5222 мм в длину, 2005 мм в ширину и 1935 мм в высоту) при колесной базе 3200 мм обеспечивают просторный и комфортабельный салон. Под капотом – 2,0-литровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском топлива, развивающий мощность 245 л.с. В паре с ним работает классический восьмиступенчатый автомат.
Внутреннее пространство организовано по схеме 2+2+3, максимально оптимизируя комфорт для всех пассажиров. Даже доступ к сиденьям третьего ряда продуман и удобен.
Внешний облик HQ9 создан под руководством известного дизайнера Джайлса Тейлора, имеющего богатый опыт работы с люксовыми брендами. Автомобиль выполнен в фирменном стиле Hongqi, ключевым элементом которого является узнаваемая решетка радиатора с крупными вертикальными хромированными секциями, символизирующими струи водопада.
Пока что производитель держит в секрете информацию о ценах и доступных комплектациях Hongqi HQ9 для российского рынка.
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Источник: Автоновости дня