Популярный бренд анонсировал новый семейный минивэн для российского рынка

Новый минивэн Hongqi HQ9 прошел сертификацию в России и получил ОТТС

Российский рынок автомобилей готовится к появлению нового игрока в премиальном сегменте – бизнес-минивэна Hongqi HQ9. Автомобиль уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и готовится к официальным продажам в России.

Заинтересованность в HQ9 уже проявилась. Ограниченная партия автомобилей, импортированных в конце 2023 года для оценки спроса, стала весьма популярной. Производитель уверен в успехе модели на российском рынке.

Hongqi HQ9

Hongqi HQ9 – это действительно флагманский минивэн. Его внушительные размеры (5222 мм в длину, 2005 мм в ширину и 1935 мм в высоту) при колесной базе 3200 мм обеспечивают просторный и комфортабельный салон. Под капотом – 2,0-литровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском топлива, развивающий мощность 245 л.с. В паре с ним работает классический восьмиступенчатый автомат.

Внутреннее пространство организовано по схеме 2+2+3, максимально оптимизируя комфорт для всех пассажиров. Даже доступ к сиденьям третьего ряда продуман и удобен.

Интерьер Hongqi HQ9

Внешний облик HQ9 создан под руководством известного дизайнера Джайлса Тейлора, имеющего богатый опыт работы с люксовыми брендами. Автомобиль выполнен в фирменном стиле Hongqi, ключевым элементом которого является узнаваемая решетка радиатора с крупными вертикальными хромированными секциями, символизирующими струи водопада.

Пока что производитель держит в секрете информацию о ценах и доступных комплектациях Hongqi HQ9 для российского рынка.

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Источник: Автоновости дня