Аппарат управления Porsche разваливается из-за провала электрификации модельного ряда

Руководство Porsche уволят из-за ухудшения финансовых показателей в 2024 году

В последние дни мир автопроизводства потрясла новость о грядущих увольнениях в руководстве Porsche. Как сообщают немецкие СМИ, в связи с резким обвалом продаж электромобилей, компания приняла решение о досрочном выходе из совета директоров финдиректора Лутца Мешке и директора по продажам Детлева фон Платена.

Более того, под угрозой оказалась и должность генерального директора Оливера Блюма, который может быть заменен на Клауса Целльмера, гендиректора Skoda.

Основной причиной столь резких кадровых изменений стали финансовые неудачи Porsche, особенно в сегменте электромобилей. На крупнейшем рынке, в Китае, продажи автомобилей марки упали почти на треть, что вызывает серьезные опасения у инвесторов и руководства компании. Модель Taycan, которая должна была стать флагманом в сегменте электромобилей, потеряла половину своих клиентов.

Кроме того, акции Porsche торгуются на 27% ниже первоначальной цены IPO, проведенного осенью 2022 года. В сравнении с пиковыми значениями мая 2023 года, рыночная капитализация компании сократилась вдвое, что также негативно сказывается на имидже и финансовом состоянии бренда. Норма прибыли упала до 10-12%, что значительно ниже запланированных 17-19% и консенсус-прогноза в 14,8%.

Одной из ключевых ошибок, приведших к финансовым потерям, стала переоценка нового электромобиля Macan. Этот долгожданный заменитель бензинового бестселлера не оправдал ожиданий, и спрос на него оказался ниже прогнозируемого. В результате, в Porsche задумались о возвращении к традиционным бензиновым моделям, даже рассматривая возможность продления жизненного цикла уже устаревшей модели Cayenne.

Публикация итогов года, запланированная на 12 марта, может оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в компании. Настроения инвесторов в данный момент крайне негативные, и есть вероятность, что перед заседанием совета директоров может произойти полная смена руководства.

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Источник: Bild