За эту популярную когда-то «капсулу времени» просят 550 тыс. рублей
В Самарской области выставлен на продажу автомобиль Ока 2004 года выпуска, который, как утверждается, находится в идеальном состоянии.
Пробег этого хэтчбека составляет всего 40 километров, а по фотографиям видно, что автомобиль действительно сохранился в оригинальном виде, не имеет видимых повреждений или признаков коррозии.
По словам продавца, машина новая, она 20 лет простояла в гараже, и даже не был снят целлофан заводской упаковки. Машиной владел всего один человек.
Автомобиль оснащен стандартным 2-цилиндровым двигателем объемом 0,7 литра и мощностью 33 л.с., а также 4-ступенчатой механической коробкой передач.
Особенностью данного экземпляра является наличие цветной обивки сидений и подголовников.
На решетке радиатора можно увидеть логотип КАМАЗа, что говорит о том, что эта Ока была собрана на заводе ЗМА в Набережных Челнах.
Цена автомобиля составляет 550 000 рублей, что недешево для такой машины, но, учитывая уникальность состояния и предложения, этот экземпляр представляет интерес для коллекционеров и любителей автомобилей эпохи 90-х.
Стоит отметить, что Ока – это советский, а позже российский легковой автомобиль, который выпускался с 1988 по 2008 годы на нескольких российских предприятиях, включая АВТОВАЗ, КАМАЗ и СеАЗ. За два десятилетия было выпущено около 700 тысяч таких автомобилей.
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