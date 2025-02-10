За эту популярную когда-то «капсулу времени» просят 550 тыс. рублей

В Самарской области продают Оку 2004 года с пробегом всего 40 км

В Самарской области выставлен на продажу автомобиль Ока 2004 года выпуска, который, как утверждается, находится в идеальном состоянии.

Пробег этого хэтчбека составляет всего 40 километров, а по фотографиям видно, что автомобиль действительно сохранился в оригинальном виде, не имеет видимых повреждений или признаков коррозии.

По словам продавца, машина новая, она 20 лет простояла в гараже, и даже не был снят целлофан заводской упаковки. Машиной владел всего один человек.

Автомобиль оснащен стандартным 2-цилиндровым двигателем объемом 0,7 литра и мощностью 33 л.с., а также 4-ступенчатой механической коробкой передач.

Особенностью данного экземпляра является наличие цветной обивки сидений и подголовников.

ВАЗ (LADA) 1111 Ока

На решетке радиатора можно увидеть логотип КАМАЗа, что говорит о том, что эта Ока была собрана на заводе ЗМА в Набережных Челнах.

Цена автомобиля составляет 550 000 рублей, что недешево для такой машины, но, учитывая уникальность состояния и предложения, этот экземпляр представляет интерес для коллекционеров и любителей автомобилей эпохи 90-х.

Стоит отметить, что Ока – это советский, а позже российский легковой автомобиль, который выпускался с 1988 по 2008 годы на нескольких российских предприятиях, включая АВТОВАЗ, КАМАЗ и СеАЗ. За два десятилетия было выпущено около 700 тысяч таких автомобилей.