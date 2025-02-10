Самые распространенные в России китайские авто (по версии ЭРА-ГЛОНАСС)

Более 2 млн китайских машин подключено к ЭРА-ГЛОНАСС с начала ее работы

С момента начала работы системы ЭРА-ГЛОНАСС в России к ней было подключено более 2 млн автомобилей китайских марок.

Особенно заметен рост в 2024 году, когда половина из этих машин была зарегистрирована в госинформсистеме. Первым китайским автомобилем, который подключился к ЭРА-ГЛОНАСС, стал Changan CS35 восемь лет назад.

На сегодняшний день лидером среди китайских брендов с установленными кнопками SOS является Haval, чьи автомобили составляют более 425 тысяч подключений. Самая популярная модель бренда – Jolion с более чем 166 тысячами таких машин.

Топ-10 китайских автомобилей в ЭРА-ГЛОНАСС выглядит следующим образом: Haval – 18,7%, Chery – 12%, Geely – 9,91%, Changan – 5,59%, Omoda – 5,42%, Exeed – 2,69%, FAW – 2,53%, Shacman – 2,46%, Sitrak – 2,41%, Tank – 2,41%.

С 2017 года устройство вызова экстренных служб, интегрированное в систему ЭРА-ГЛОНАСС, стало обязательной частью конструкции новых автомобилей и машин, импортируемых в Россию, соответствующих актуальным стандартам безопасности.

За время работы системы было зарегистрировано более 443 тысяч вызовов, требующих вмешательства спасателей для оказания помощи пострадавшим в ДТП.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: АО «ГЛОНАСС»