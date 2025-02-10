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Как защитить машину от угона — эксперт знает эффективный способ

Эксперт Федотова назвала причину угона в РФ автомобилей корейского производства

Дефицит запчастей является основной причиной угонов корейских автомобилей в России. Такое предположение высказала руководитель управления урегулирования убытков по автострахованию компании «Абсолют Страхование» Юлия Федотова.

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Она подчеркнула, что на протяжении последних нескольких лет наблюдается тенденция снижения обращений по каско, связанных с угоном автомобилей преимущественно корейского производства.

«В данный момент есть сложности с приобретением запасных частей ТС этих марок, можем предположить, что хищение связано с потребностью разбора для дальнейшей реализации деталей», – уточнила эксперт.

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Федотова констатирует, что рост доли на авторынке РФ китайских брендов, в целом, не повлиял на ситуацию с угонами – страховщики не фиксируют роста хищений таких машин. При этом стоит отметить, что современные автомобили очень хорошо защищены от взломов и угонов. Среди них: интеграция спутниковой навигации и внедрение защиты непосредственно в конструкцию транспортного средства, например рулевое управление.

«При этом более, чем другие, защищены от взломов и угонов автомобили премиум-сегмента, уже в заводских комплектациях они, например, преимущественно оборудованы системами спутниковой навигации – ГЛОНАСС и GPS, с помощью которых можно отслеживать местонахождение транспортного средства», – объясняет эксперт.

Для защиты от угона эксперты рекомендуют оборудовать транспортное средство охранными системами и держать его на охраняемых стоянках. При этом Федотова напомнила, что в случае угона финансовые потери возместят только по каско.

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Источник: banki.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 129
10.02.2025 
Фото:Depositphotos
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