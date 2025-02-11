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Уникальный 25-часовой марафон-гигант пройдет в Карелии

Гранд-фестиваль «Зимний Драйв в Карелии» стартует 14 февраля

С 14 по 22 февраля на озере Айранне близ города Сортавала состоится уникальный фестиваль «Зимний Драйв в Карелии». Мероприятие объединит поклонников автомотоспорта из разных стран – около 40 международных команд и более 150 пилотов будут бороться за победу в беспрецедентном соревновании.

Основным действом фестиваля будет марафон-гигант «25 часов на льду». Формат мероприятия, впервые состоявшегося в 2024 году, поистине уникален: такого в мире не проводит никто. В течение 25 часов в режиме непрерывного движения автомобилям участников предстоит пройти максимальное количество кругов по 5-километровой ледяной трассе.

К участию допускаются только машины с задним приводом, без шипов и систем стабилизации. Сообщается, что к финалу марафона автомобили лидеров пройдут дистанцию около 1500 км. В этом году в составе одного из экипажей выступит знаменитый пилот, Чемпион России по ралли Станислав Грязин.

Программа фестиваля:

14 февраля

  • 11:00 Торжественное открытие
  • 12:00 Старт марафона-гиганта «25 часов на льду»

15 февраля

  • 13:00 Финиш марафона-гиганта «25 часов на льду»
  • 13:30 Награждение победителей

16 февраля

  • 12:00 Старт ледового мотомарафона
  • 15:00 Финиш ледового мотомарафона
  • 15:30 Награждение победителей

22 февраля

  • 11:00 Открытие Гран-при «Карельская Джимхана»
  • 11:30-16:00 Заезды на результат
  • 17:00 Награждение победителей

Очевидно, программа фестиваля не ограничивается автомобильным марафоном. На следующий день после его завершения зрителей также ждет 3-часовой мотомарафон, к участию в котором допускается любая мототехника – мотоциклы, квадроциклы, снегоходы и мотосноуборды.

А уже на следующий уик-энд в той же локации в рамках фестиваля «Зимний Драйв в Карелии» состоится динамичный челлендж «Карельская Джимхана», целью которой будет преодолеть на автомобиле трассу как можно быстрее, обходя все препятствия максимально точно и быстро.

На протяжении всех дней фестиваля зрителей ждет широчайший спектр развлечений: зимние игры, мастер-классы на упряжках хаски, зимний кубок по прыжкам с трамплина, фотосессии со звездами фестиваля, розыгрыши призов от партнеров... И все это – в антураже завораживающей карельской природы! В официальных аккаунтах фестиваля будет вестись прямая трансляция, чтобы вы ничего не упустили. Спешите спланировать конец недели!

Все подробности о фестивале и о том, как до него добраться – на официальном сайте «Зимний Драйв в Карелии»!

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Количество просмотров 15
11.02.2025 
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