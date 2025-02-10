Назван самый ценный автомобильный бренд в России по версии Brandlab

Топ-100 самых высокооцененных брендов в России в 2024 году возглавил Chery

Самым ценным автобрендом России в 2024 году признан Chery, его стоимость составила 141,4 млрд рублей. К такому выводу пришли специалисты консалтинговой компании Brandlab в ходе проведенного исследования.

Chery Tiggo 9

«В этом году в рейтинг вошли сразу несколько автопроизводителей, однако только Chery вошел в топ-30 всего рейтинга, обойдя ближайших коллег по сфере на 17 позиций. Эксперты оценили китайскую марку в 141,4 млрд рублей, что на 61,4 млрд больше занявшего 37-е место грузового бренда, и на 62,4 млрд превышает стоимость ближайшего, расположившегося на 38-й позиции. Стоимость же всех топ-100 брендов составила 17,984 трлн рублей», – уточнили в пресс-службе «Чери Автомобили Рус».

Эксперты Brandlad проводили оценку стоимости брендов согласно требованиям стандарта ISO 10668, в три этапа. Первый – определение ставки роялти, то есть суммы, которую компании пришлось бы заплатить за лицензионное использование бренда, если бы она им не владела. Данный подход основан на предположении, что ценность бренда обусловлена его способностью приносить доход за счет лицензионных соглашений. Второй этап – анализ силы бренда.

Интерьер Chery Tiggo 9

Chery присутствует на рынке России почти 20 лет, на протяжении которых линейка бренда постоянно обновлялась. В 2024 году на российском рынке появились компактный кроссовер Tiggo 4, кроссовер Tiggo 7 Pro Max, и флагман бренда – семейный кроссовер Tiggo 9. Также доступны кроссовер Tiggo 8 Pro Max и седан Arrizo 8. Все модели Chery оснащены инновационными решениями в области безопасности и комфорта водителя и пассажиров.

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Источник: пресс-служба «Чери Автомобили Рус»