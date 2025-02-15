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Вот чего не надо делать, чтобы машина не загорелась в закрытом гараже!
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Вот чего не надо делать, чтобы машина не загорелась в закрытом гараже!

МЧС России: в Миассе автомобиль Волга вспыхнул, стоя в закрытом гаражном боксе

В Челябинской области автомобиль загорелся, стоя в гаражном боксе. Инцидент произошел на территории гаражно-строительного кооператива в городе Миасс. К счастью, были очевидцы – мужчины заметили клубы густого дыма, добрались до места возгорания и сумели вскрыть дверь.

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Оказалось, что за ней находился седан ГАЗ-31029 Волга, объятый пламенем. Совместными усилиями люди начали тушить возгорание, а вскоре подоспели и силы МЧС России. В итоге пожар был успешно потушен, пострадавших в этом злоключении не было.

А вот владельцу со своей ласточкой, вероятно, придется попрощаться – восстановлению «волжанка» едва ли подлежит. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность автовладельца.

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Видимо, он оставил аккумулятор на зарядке, в ходе которой случилось короткое замыкание... МЧС России и «За рулем» напоминают всем водителям, что заряжать автомобильный аккумулятор следует исключительно под присмотром и через исправное зарядное устройство, а также следить за состоянием проводки и по возможности доверять ремонт и обслуживание автомобиля профессионалам.

Источник: МЧС России

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Иннокентий Кишкурно
15.02.2025 
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