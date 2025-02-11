В Японии возродят легендарный спорткар — он получит 400-сильный турбомотор

Toyota оформила патент на новый 400-сильный спорткар GR Celica с полным приводом

Автобренд Toyota подал заявку в патентные органы Бразилии на регистрацию товарного наименования GR Celica, таким образом подтвердив планы по выпуску восьмого поколения модели, которая станет в спортивной линейке Toyota GR наравне с купе Supra и хот-хэтчем Yaris. Дебют новинки планируется в 2025 году.

В заявке производителя отсутствуют подробности о технических характеристиках Celica восьмого поколения, известно только название спорткара. Ранее появилась информация, что новинка может получить турбомотор объемом 2,0 л, над его разработкой в настоящее время трудятся специалисты концерна. Мощность мотора может составить 400 л.с. в гражданском и 600 сил в гоночном варианте, согласно предварительной информации.

Toyota Celica

Не исключено, что спорткар получит систему полного привода от GR Yaris и GR Corolla. Toyota уже демонстрировала новый двигатель вместе с необычным концептом GR Yaris M, премьера которого состоялась в начале года на Токийском автосалоне. Речь идет о трехдверной версии со среднемоторной компоновкой.

На самом деле Toyota впервые в новом спорткаре Celica изменит переднее расположение силового агрегата. В истории мирового автопрома уже есть аналогичные примеры, в частности, Chevrolet реализовала такое решение в модели Corvette. Более подробная информация о технических деталях Toyota обнародует, скорее всего, в рамках первого тестового выезда среднемоторного GR Yaris, запланированного на июль 2025 года.

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Источник: carscoops.com