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Турбомотор, 7-ступенчатый робот: начался выпуск седана в 2 комплектациях

В Белоруссии начался серийный выпуск 200-сильного седана Geely Preface

Белорусское предприятие BelGee в Минске наладило производство седана Geely Preface. О серийном выпуске новинки сообщили местные СМИ.

Geely Preface
Geely Preface

Автомобили белорусской сборки уже есть в продаже: доступны две комплектации по цене 97,8 и 101,7 тыс. белорусских рублей (примерно 2,83 и 2,94 млн российских рублей). В руководстве автоконцерна намерены поставлять Geely Preface и на автомобильный рынок России.

Интерьер Geely Preface
Интерьер Geely Preface
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Сборка автомобиля ведется крупноузловым методом, но при наличии спроса планируется освоить и производство по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов. На текущий момент собрано 165 экземпляров, до конца года выпустят еще порядка тысячи автомобилей.

Geely Preface оснащен турбомотором объемом 2,0 л мощностью 200 л.с., он сочетается с 7-ступенчатым роботом. Для разгона до первой «сотни» седану понадобится 7,1 секунды при расходе топлива 7,2 литра на 100 км в смешанном цикле. В России цена базовой комплектации Preface составляет 3,359 млн рублей.

Источник: belta.by

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Светлана Тарасенко
Фото:Белта
Количество просмотров 19
11.02.2025 
Фото:Белта
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