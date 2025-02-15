Новые бюджетные китайские модели оснастят системой интеллектуального вождения

Changan выпустит 35 «умных» авто в рамках новой стратегии в ближайшие 3 года

Компания Changan представила стратегию «умного» вождения и планирует выпустить 35 новых автомобилей в ближайшие три года в рамках реализации стратегии развития автомобильной промышленности под названием Dubhe 2.0.

Начиная с августа текущего года Changan начнет оснащать модели в ценовом диапазоне 100 тыс. юаней (1,3 млн рублей по актуальному курсу) системой LiDAR – она поддерживает функцию AEB (автоматическое экстренное торможение) даже на скорости до 135 км/ч.

Затем в 2026 году компания внедрит систему интеллектуального вождения Dubhe, обеспечивающую автономное вождение по полному сценарию L3, а к 2028 году – автономное вождение по полному сценарию L4. В течение следующих трех лет суббренд Nevo выпустит 10 моделей, включая доступные небольшие внедорожники, внедорожники среднего и большого размера и MPV среднего и большого размера.

Подразделение Deepal планирует к выпуску 10 моделей, из них – компактные седаны, большие 6-местные внедорожники и новые мощные модели.

Премиальный бренд Avatr готовит дебют семи новинок, в том числе 5-местные внедорожники среднего и большого размера, большие 6-местные внедорожники, седаны среднего и большого размера.

Changan называет Dubhe Plan 2.0 стратегически важным направлением, и в руководстве бренда заявляют, что намерены сделать все возможное для реализации этого плана. Планируется к 2030 году реализовать более 5 млн автомобилей, из которых 4 млн продадут под собственными брендами, три будут полностью электрическими.

План Changan стартовал на фоне готовности BYD презентовать свою стратегию в области развития интеллектуальных транспортных средств. Руководитель отдела продаж линейки BYD Ocean Чжан Чжо сообщил местным СМИ, что в линейке планируется 11 моделей, оснащенных передовой интеллектуальной системой помощи водителю «Глаз Бога».

Стратегии Changan и BYD ускорят наступление эры интеллектуального вождения, сделав системы доступными для бюджетных моделей. Кроме того,

Топ-менеджмент обоих брендов в своих заявлениях намекнул на возможное слияние в один из крупнейших автомобильных конклавов.

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Источник: cnevpost.com