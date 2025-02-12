Полный привод, АКП — на рынок выходит 281-сильный пикап в нескольких комплектациях

В Южной Корее анонсировали продажи пикапа Kia Tasman по цене от 2,5 млн рублей

Автопроизводитель Kia вывел на местный рынок пикап Tasman в нескольких комплектациях. Ключевой особенностью новинки является бензиновый турбированный мотор объемом 2,5 л мощностью 281 л.с. с 8-ступенчатой АКП.

Цены на базовую версию Dynamic с передним приводом стартуют от 37,5 млн вон (примерно 2,5 млн рублей по текущему курсу). Также на выбор покупателей предлагаются две моноприводные модификации: Adventure за 41,1 млн вон (порядка 2,71 млн рублей) и Extreme за 44,9 млн вон (2,91 млн рублей). Элементы дизайна выгодно подчеркивают спортивный стиль модели с широком набором опций.

Kia Tasman

Стоимость флагманской модели X-Pro с полным приводом оценили в 52,4 млн вон (по текущему курсу примерно 3,45 млн рублей).

В дополнение к уникальному экстерьеру автомобиль получил увеличенный до 252 мм дорожный просвет, высокопрофильные шины, электронную блокировку дифференциала и специализированные внедорожные режимы.

Целевой аудиторией нового Tasman называют и коммерческий сектор, и частных покупателей, ценящих универсальность. Производитель особо отмечает надежность шасси и грузоподъемность пикапа до одной тонны.

Kia Tasman уже есть в наличии у дилеров, которые принимают предзаказы и предлагают тест-драйвы для корпоративных клиентов.

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Источник: worldwide.kia.com