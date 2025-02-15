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С помощью нехитрого устройства Bigster превращается в автодом

Кроссовер Dacia Bigster с помощью аксессуаров легко становится микрокемпером

Инженеры Dacia представили новый подход к активному отдыху, превратив кроссовер Bigster в мини-автодом.

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Dacia Bigster
Dacia Bigster

Популярность микрокемперов растет, и этот автомобиль идеально подходит для любителей спонтанных поездок на природу, предлагая удобства автодома при сохранении компактных размеров.

Так, пространство за передними сиденьями можно преобразовать в спальную зону. С помощью специального мебельного каркаса и функции Sleep Pack в багажном отделении, автомобиль предлагает удобное место для хранения личных вещей и кухонных принадлежностей. После открывания крышка багажника превращается в столик или полку, что делает удобными готовку или перекус на природе (см на фото).

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Спальня в кабине Bigster достаточно просторна: длина спального места составляет 1,9 метра, и можно удобно расположиться лицом вперед, благодаря дополнительному пространству возле задних дверей.

Для защиты от непогоды предусмотрена задняя палатка на трубчатом каркасе (560 €). Она легко надевается на заднюю дверь и создает дополнительное жилое пространство - с гостиной, в которой легко размещаются складные стулья и стол.

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Чтобы скрыться от посторонних глаз, Dacia предлагает комплект затемняющих штор. Они легко устанавливаются на все окна, включая ветровое стекло, и обеспечивают полную защиту от любопытных взглядов, при этом не требуется сверление или крепление.

Поскольку объем багажного отделения у Bigster ограничен, предусмотрены дополнительные аксессуары для транспортировки палатки и туристических принадлежностей. Например, можно заказать специальный ящик для задней части автомобиля, который крепится на устройстве, похожем на велосипедную стойку. Но стоит оно недешево (1,501.99 €). Практичнее установить экспедиционный багажник на крыше (677,85 €).

Dacia Bigster
Dacia Bigster
Dacia Bigster
Dacia Bigster
Dacia Bigster
Dacia Bigster

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Источник: auto-motor-und-sport.de

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Алексеева Елена
Фото:Dacia
Количество просмотров 14
15.02.2025 
Фото:Dacia
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