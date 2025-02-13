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Водителей Подмосковья просят быть осторожными

Минтранс Московской области: в четверг на дорогах ожидаются снег и гололедица

Министерство транспорта Московской области предупреждает, что в четверг 13 февраля в регионе ожидаются снег и гололедица.

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Из-за похолодания до минус 11 градусов на некоторых участках дорог возможны опасные условия.

В связи с ухудшением погоды Минтранс Подмосковья призывает водителей проявлять особую внимательность, так как на дорогах может быть снижена видимость, что повышает риск ДТП.

Дорожные службы будут отслеживать изменения погоды и обрабатывать противогололедными материалами участки дорог, особенно на вылетных трассах и магистралях с интенсивным движением.

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Водителям рекомендовано не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим, поддерживать безопасную дистанцию и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

В дальних поездках лучше избегать остановок на обочинах, выбираясь площадки отдыха или заправки. В случае поломки автомобиля следует покинуть салон, выйти за пределы дороги и позвонить по номеру 112.

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Пешеходам советуют ожидать транспорт на посадочных площадках, переходить улицы и железнодорожные пути только в разрешенных местах, а также быть осторожными на парковках и во дворах. Вечером рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами.

За последние шесть лет в Московской области было отремонтировано более 200 дорог, ведущих к туристическим объектам. Это часть программы, направленной на улучшение инфраструктуры региона, что позволяет повысить уровень комфорта и безопасность путешествий для туристов и жителей Подмосковья.

Источник: Минтранс Московской области

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Алексеева Елена
Количество просмотров 20
13.02.2025 
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