Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП

Юрист Воропаев назвал три риска мирового соглашения при аварии

Водители нередко предпочитают урегулировать ДТП с помощью расписки за причиненный ущерб, но для урегулирования ДТП в ПДД этот документ не предусмотрен.

И виновник, выдавший расписку, может вернуться на место ДТП, вызвать инспекторов и заявить, что второй участник с места происшествия скрылся, рассказал автоюрист Лев Воропаев.

Второго участника, несмотря на наличие расписки, могут лишить прав за невыполнение требований ПДД. К тому же расписка не определяет виновность в аварии, а схему ДТП сотрудники ДПС будут составлять уже со слов водителя, который их вызовет, рассказал специалист.

Также пострадавший может получить от виновника ДТП деньги прямо на месте инцидента, составить расписку, что ущерб полностью возмещен, а затем обратиться в страховую компанию, где его автомобиль застрахован по каско, предупредил юрист.

Страховщики оценят ущерб в значительно большую сумму, выплатят ее, а затем предъявят регрессный иск виновнику аварии, предупредил специалист.

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Источник: Газета.Ru