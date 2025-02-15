Частая смена собственников при покупке машины с пробегом должна насторожить

Эксперт Яшина рассказала, как проверить юридическую чистоту авто на вторичке

Диагностика автомобиля с пробегом у независимого специалиста поможет оценить реальное техническое состояние транспортного средства, а также выявит факт его эксплуатации в такси или каршеринге. Об этом «За рулем» рассказала эксперт по развитию и продвижению сервиса «Ремонт и ТО» компании «Передовые Платежные Решения» Олеся Яшина.

Мнение эксперта

Олеся Яшина, эксперт по развитию и продвижению сервиса «Ремонт и ТО» компании «Передовые Платежные Решения»:

– Если автомобиль продается значительно дешевле рыночной стоимости, это может свидетельствовать о скрытых проблемах. В этом случае нужно запросить полную историю технического обслуживания через официальные сервисы. Отсутствие регулярных записей о ТО укажет на то, что автомобиль эксплуатировался интенсивно, причем без должного ухода», – предупреждает собеседник издания.

Чтобы не попасть на обман со стороны продавца на вторичном рынке, обязательно нужно проверить регистрационные данные автомобиля, если владельцем значится юридическое лицо, особенно если это компания, связанная с такси или арендой автомобилей, это должно насторожить, подчеркивает Яшина.

Частая смена собственников тоже может означать, что машину использовали в коммерческих целях. При проверке истории транспортного средства в базе данных страховых компаний можно обнаружить факт ДТП, а это значит, что машина могла получить значительные повреждения.

«При осмотре стоит обратить внимание на состояние тормозных дисков и колодок, а также амортизаторов. Эти элементы быстрее всего изнашиваются при интенсивной эксплуатации. Кроме того, большое количество поездок негативно сказываются на АКП, поэтому ее функционал может раньше срока дать сбой», – отмечает специалист.

Чтобы избежать обмана при покупке подержанного автомобиля нужно тщательно проверять все документы, подчеркивает Яшина. Особое внимание обратить на ПТС и убедиться, что продавец является законным владельцем машины. Для проверки истории авто воспользуйтесь онлайн-сервисами, они содержат информацию о прошлых владельцах, фактах ДТП, залогах и арестах, если они были, подытожила эксперт.