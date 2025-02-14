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Этот роскошный кроссовер признан автомобилем 2024 года в Китае и скоро приедет в Россию

Aito Seres М9 будет русифицирован и выйдет на российский рынок в 2025 году

Премиальный кроссовер Aito Seres М9 был признан «Автомобилем 2024 года» на V Автомобильном фестивале, организованном Центральной телерадиокомпанией Китая (CCTV).

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Aito Seres М9
Aito Seres М9

Модель, которая вышла на рынок в 2024 году, получила награду в номинации «Тематический автомобиль Fengyun», что означает инновации, динамику и масштабные новации в автомобильной промышленности.

В жюри «Автомобильного фестиваля CCTV» входят специалисты из исследовательского центра CATARC, представители ассоциации автопромышленников и автодилеров, а также членов общества автомобильных инженеров.

Aito Seres М9, также известный как Wenjie М9, представляет собой полноразмерный кроссовер с размерами 5230 мм в длину, 1999 мм в ширину и 1800 мм в высоту. Модель оснащена последовательно-гибридной силовой установкой, где бензиновый двигатель мощностью 152 л.с. служит для подзарядки тяговой батареи емкостью 42 или 52 кВт*ч.

Aito Seres М9
Aito Seres М9

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Кроссовер оснащен интеллектуальными системами вождения ADS 3.0, которые обеспечивают безопасность, распознавание препятствий и анализ дорожной ситуации. Из любопытного: в салоне могут быть установлены до 10 экранов, включая проектор и рулонный экран для задних пассажиров, создавая «кинотеатр» на борту.

М9 стал лидером по продажам среди автомобилей на новых видах энергии в своем сегменте в Китае, с более чем 150 000 заказов за первый год. В России модель официально выйдет в 2025 году, с русификацией и заводской гарантией.

Сегодня в России представлены последовательно-гибридные кроссоверы бренда Aito Seres –спортивный М5 и представительский М7.

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Источник, фото: Aito Seres

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Алексеева Елена
Количество просмотров 23
14.02.2025 
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