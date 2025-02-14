Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Т-134 – когда ждать в серии новую Ниву?
14 февраля
Lada Т-134 – когда ждать в серии новую Ниву?
Кирилл Милешкин: до новой Нивы АВТОВАЗ выпустит...
Оптимизация: еще один немецкий автопроизводитель сокращает рабочих
14 февраля
Оптимизация: еще один немецкий автопроизводитель сокращает рабочих
Porsche к 2029 году сократит тысячи сотрудников...
Ford Focus
14 февраля
Достойные автомобили в бюджете до полумиллиона рублей: модели и цены
Эксперт Черноусов перечислил топ-10 подержанных...

Старт производства белорусского кроссовера — вот что известно

Серийное производство белорусского электромобиля BelGee EX50 стартует в 2026-м

Белорусский электромобиль BelGee EX50 станет серийным продуктом уже в 2026 году, заявил журналистам один из руководителей проекта Александр Белевич. По планам, в начале 2026 года производство модели должно стартовать на заводе «БелДжи».

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Напомним, BelGee EX50 – это электрическая версия кроссовера BelGee X50 (фактически – дореформенного Geely Coolray), для которой на «БелДжи» провели собственный оригинальный рестайлинг. Испытания «электрички» должны быть завершены уже к лету 2025 года, уточнил Белевич.

Также стало известно, что снаряженная масса электромобиля по сравнению с бензиновой машиной вырастет всего на 100 кг и составит 1815 кг. Основные характеристики были озвучены ранее: электромотор мощностью 109 л.с., батарея емкостью 65 кВтч, запас хода 400 км.

Как рассказал Белевич, стоимость электрической новинки планируется уложить в коридор 25-30 тысяч долларов, что на момент публикации заметки соответствует 2,3-2,7 млн российских рублей. Такой прайс на белорусском предприятии считают конкурентным. Чтобы снизить стоимость, ведется работа с белорусскими поставщиками – в частности, с заводом шестерен МТЗ.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Завод «БелДжи» ведет контрактную сборку автомобилей Geely, а платформу Coolray стремиться максимально локализовать для дальнейшего производства самостоятельных моделей. Электрический BelGee EX50 из опытной партии представили в Минске в конце декабря 2024-го, а в самом начале текущего года «БелДжи» и НАН Беларуси отчитались об изготовлении пяти опытных образцов с электромоторами «МогилевЛифтМаш», инверторами «Измеритель» и батареями белорусской сборки.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: news.by

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 17
14.02.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Belgee X50

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв