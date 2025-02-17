#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему опасно ездить с пустым баком: ответ эксперта
17 февраля
Почему опасно ездить с пустым баком: ответ эксперта
Эксперт Константинов перечислил три минуса езды...
Запорожец ЗАЗ-966ВБ2
17 февраля
Этот «ушастый» Запорожец полностью восстановлен и выглядит как новенький
Музей транспорта Москвы в 2025 г. завершил...
На федеральных трассах А-180 «Нарва» и Р-21 «Кола» установили новое ограждение
17 февраля
На федеральных трассах А-180 «Нарва» и Р-21 «Кола» установили новое ограждение
Количество аварий и ДТП в Ленобласти снизилось...

Этот «ушастый» Запорожец полностью восстановлен и выглядит как новенький

Музей транспорта Москвы в 2025 г. завершил реставрацию Запорожца ЗАЗ-966ВБ2

Этот Запорожец был специально адаптирован для управления людьми с определенными ограничениями по здоровью, сообщили в пресс-службе музея.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Запорожец ЗАЗ-966ВБ2
Запорожец ЗАЗ-966ВБ2

ЗАЗ-966ВБ2 выпущен в 1971 году. Автомобиль был весьма популярен не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Люди с инвалидностью могли получать его бесплатно, для них выпускались версии с ручным или комбинированным управлением. Именно такой адаптированный автомобиль был восстановлен реставраторами.

Запорожец ЗАЗ-966ВБ2
Запорожец ЗАЗ-966ВБ2

Рекомендуем
Непотертый салон, крохотный пробег, хранилась в гараже — продается почти новая Волга

Как пояснили в пресс-службе, работы включали полное восстановление двигателя, ходовой части, кузова и интерьера машины. Заменили обшивку дверей и сидений, отреставрировали панель управления и перекрасили кузов. Особенно сложным стало восстановление системы ручного управления из-за трудности с поиском оригинальных деталей.

Эта модель производилась на заводе «Коммунар» с 1966 по 1973 год, и благодаря характерной форме воздухозаборников автомобиль получил прозвище «ушастый».

Каждый год около 5 тыс. таких машин экспортировали в социалистические страны, а также в Финляндию и Италию. Стоимость автомобиля составляла 3 тыс. рублей.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

ЗАЗ-966ВБ2 стал первым экспонатом, реставрацию которого Музей транспорта Москвы завершил в 2025 году.

При восстановлении особое внимание было уделено хромированным бамперам и декоративным элементам.

Теперь восстановленный Запорожец снова на ходу и будет представлен на выставках и городских мероприятиях музея.

Запорожец ЗАЗ-966ВБ2
Запорожец ЗАЗ-966ВБ2
Запорожец ЗАЗ-966ВБ2
Запорожец ЗАЗ-966ВБ2
Запорожец ЗАЗ-966ВБ2
Запорожец ЗАЗ-966ВБ2

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: АГН «Москва»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Музей Транспорта Москвы
Количество просмотров 49
17.02.2025 
Фото:Музей Транспорта Москвы
Поделиться:
Оцените материал:
0