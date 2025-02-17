Этот «ушастый» Запорожец полностью восстановлен и выглядит как новенький

Музей транспорта Москвы в 2025 г. завершил реставрацию Запорожца ЗАЗ-966ВБ2

Этот Запорожец был специально адаптирован для управления людьми с определенными ограничениями по здоровью, сообщили в пресс-службе музея.

Запорожец ЗАЗ-966ВБ2

ЗАЗ-966ВБ2 выпущен в 1971 году. Автомобиль был весьма популярен не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Люди с инвалидностью могли получать его бесплатно, для них выпускались версии с ручным или комбинированным управлением. Именно такой адаптированный автомобиль был восстановлен реставраторами.

Запорожец ЗАЗ-966ВБ2

Как пояснили в пресс-службе, работы включали полное восстановление двигателя, ходовой части, кузова и интерьера машины. Заменили обшивку дверей и сидений, отреставрировали панель управления и перекрасили кузов. Особенно сложным стало восстановление системы ручного управления из-за трудности с поиском оригинальных деталей.

Эта модель производилась на заводе «Коммунар» с 1966 по 1973 год, и благодаря характерной форме воздухозаборников автомобиль получил прозвище «ушастый».

Каждый год около 5 тыс. таких машин экспортировали в социалистические страны, а также в Финляндию и Италию. Стоимость автомобиля составляла 3 тыс. рублей.

ЗАЗ-966ВБ2 стал первым экспонатом, реставрацию которого Музей транспорта Москвы завершил в 2025 году.

При восстановлении особое внимание было уделено хромированным бамперам и декоративным элементам.

Теперь восстановленный Запорожец снова на ходу и будет представлен на выставках и городских мероприятиях музея.

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Источник: АГН «Москва»