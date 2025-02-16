Одна из самых распространенных опций в авто признана опасной для жизни

Science Direct: использование круиз-контроля в авто увеличивает риск ДТП

Современные автомобили напичканы системами помощи водителю (ADAS), обещая повышенную безопасность и комфорт на дороге. Однако масштабное исследование, опубликованное Science Direct, проливает свет на неожиданный и тревожный факт: единственная система ADAS, которая, согласно данным исследования, ухудшает безопасность – это круиз-контроль.

Исследование, охватившее 28 систем ADAS разных типов и функциональности, проанализировало данные из технических отчетов и научной литературы. Системы были классифицированы по принципу действия (продольное/боковое управление, мониторинг, информационное обеспечение) и уровню вмешательства (информирование, предупреждение, вмешательство, повышение комфорта). Результаты оказались поразительными.

Системы удержания в полосе движения и контроля усталости водителя показали себя с лучшей стороны, снижая вероятность ДТП на 19,1% и 14% соответственно. Однако картина резко меняется, когда речь заходит о круиз-контроле. Независимо от типа – обычный или адаптивный – круиз-контроль продемонстрировал неожиданно негативное влияние на безопасность. Исследование показало увеличение вероятности столкновений на 8% для обычного круиз-контроля и на целых 12% для адаптивного.

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Источник: Science Direct