Преступники в Германии разбирают люксовые авто, чтобы отправить запчасти в Россию

Автомобильная мафия в Германии всё чаще разбирает на запчасти дорогие машины

В 2023 году полиция Германии зафиксировала ошеломляющие 63 000 случаев краж, связанных с разборкой дорогих машин на запчасти.

Преступники действуют по четко отработанной схеме. Обычно они выбирают время с 1 до 4 часов ночи, когда вероятность быть пойманными минимальна. Первым делом злоумышленники уничтожают датчики движения в гараже, что позволяет им бесшумно проникнуть внутрь. Затем они взламывают ворота и приступают к разборке автомобиля. Используя специальное оборудование, преступники быстро и профессионально демонтируют детали, которые затем загружаются в фургоны.

По данным правоохранительных органов, большая часть украденных запчастей отправляется в Россию. Это связано с тем, что после введения санкций ЕС, возникли трудности с доступом к оригинальным запчастям иностранных производителей. Автомобильная мафия взяла этот бизнес под контроль, организуя сложные логистические цепочки. Запчасти упаковываются и отправляются в контейнерах, что делает их труднодоступными для отслеживания.

Согласно статистике, в Гамбурге в 2023 году было зарегистрировано 2873 случая взлома и разборки автомобилей, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом. Ущерб от действий автомобильной мафии по всей Германии составил около 124 миллионов евро, что также на 9% больше, чем в 2022 году.

Один из недавних случаев произошел в Гамбурге, где преступники разобрали Mercedes GLC 300. Владелец автомобиля, обнаружив ущерб, немедленно вызвал полицию, однако злоумышленники уже успели скрыться с добычей.

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Источник: Bild