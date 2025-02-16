В России стартовали продажи нового кроссовера Toyota дешевле 2 млн рублей

Кроссоверы Toyota Raize доступны для покупки в России по цене от 1,74 млн рублей

Миниатюрный паркетник ToyotaRaize доступен в России по ценам, начинающимся от 1 740 000 рублей. Это значительно ниже стоимости многих конкурентов. Например, российский кроссовер Москвич 3 с вариатором обойдется минимум в 1 770 000 рублей, а LADA Vesta в популярной комплектации Enjoy с автоматической коробкой передач – от 1 795 000 рублей, достигая почти 2 миллионов в топовой версии.

Автомобили попадают в Россию по альтернативным каналам, минуя официальных дилеров. Это объясняет некоторую вариативность цен и комплектаций.

Toyota Raize

Так, например, индивидуальный предприниматель во Владивостоке предлагает новый Toyota Raize 2024 года выпуска за 1 740 000 рублей. Это праворульная версия с 1,2-литровым 87-сильным двигателем и вариатором.

Несмотря на правый руль, комплектация впечатляет: черная тканевая обивка с красной прострочкой, цифровая приборная панель, бесключевой доступ, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, кожаный мультифункциональный руль, мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto.

Toyota Raize

В других регионах, например, в Улан-Удэ, можно найти Toyota Raize в максимальной комплектации Z с двухцветной окраской кузова. Цена на такую версию, правда, выше – около 2 050 000 рублей. За эти деньги покупатель получает широкий набор электронных ассистентов и, конечно же, камеру кругового обзора.

Что же касается леворульных Toyota Raize, собранных с прицелом на европейский рынок, то такие стоят минимум 2 490 000 рублей. Минимум два таких автомобиля есть в наличии в Екатеринбурге, один за 2 840 000 рублей продается в Сочи, а в Магнитогорске и Москве за них просят 2 990 000 и 3 290 000 рублей соответственно. Все они оснащены уже не атмосферным, а 1,0-литровым турбированным мотором мощностью 98 л. с. и вариатором D-CVT от Daihatsu.

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Источник: Автоновости дня