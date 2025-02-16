Эта распространенная привычка водителей приведет к дорогостоящему ремонту

Эксперт Корнев перечислил риски езды на автомобиле с пустым баком

Многие водители имеют привычку ездить с пустеющим бензобаком буквально до последней капли. Однако не все понимают, какие негативные последствия это может иметь для двигателя.

О том, чем грозит езда с пустым баком и как не «попасть» на дорогостоящий ремонт автомобиля, рассказал эксперт Александр Корнев.

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– Частый страх от езды «на парах» относится к топливному насосу, который должен охлаждаться топливом, а в пустом баке будет работать на износ и может перегореть. В современных баках на этот случай есть выштамповка, собирающая вокруг насоса остатки горючего, то есть обеспечивающая работу до отказа.

Ржавчина из-за конденсата в современных баках – тоже нонсенс. Они либо пластиковые, или со специальным покрытием. Другое дело, что вода из топлива и со стенок может собираться рядом с насосом, так как тяжелее.

На пустом баке с «лужей» у насоса сложнее завестись, тем более в мороз, когда вода превращается в лед и забивает все на своем пути. На этот случай есть абсорбирующие воду присадки. Их нужно добавлять в бак профилактически – хотя бы раз в год.

Вместе с водой у насоса собирается грязь. Вот она может закупорить топливный фильтр, заставить насос работать на пределе, а дальше попасть в топливную систему и дальше до мотора. Поэтому инспекцию топливной системы надо тоже делать регулярно. При необходимости менять фильтры и промывать топливную магистраль.