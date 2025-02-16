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Отечественный полноприводный семейный минивэн вновь появился в продаже

В Самарской области продается минивэн ВАЗ-2120 «Надежда» за 549 тыс. рублей

В Самарской области выставлен на продажу ВАЗ-2120 «Надежда» – семиместный минивэн с полным приводом, ставший настоящей редкостью. Этот экземпляр выпущен в 2003 году, после рестайлинга.

Для многих «Надежда» – это не просто автомобиль, а символ целой эпохи, напоминание о временах, когда отечественный автопром экспериментировал с нестандартными решениями. Именно эта модель, построенная на удлиненной платформе легендарной Нивы, может похвастаться полноценным полным приводом – редкое качество для минивэнов того времени.

ВАЗ-2120 «Надежда»
ВАЗ-2120 «Надежда»
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Сердцем этого ретро-минивэна является 1,8-литровый двигатель мощностью 84 л.с.

Продавец утверждает, что автомобиль находится в отличном состоянии, с родной краской и минимальными следами коррозии. Малый пробег для своего возраста – еще один весомый аргумент в пользу покупки.

Интерьер ВАЗ-2120 «Надежда»
Интерьер ВАЗ-2120 «Надежда»

Цена в 549 000 рублей представляется достаточно привлекательной, учитывая редкость, техническое состояние и уникальную полноприводную трансмиссию.

Источник: Российская газета

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