В России начались продажи крупного и хорошо оснащенного семейного минивэна

Российские дилеры начали прием заказов на Voyah Dream 2025 за 9,44 млн рублей

Российский авторынок пополнился ярким представителем премиального сегмента – обновленным Voyah Dream 2025. Этот семиместный минивэн, впервые представленный с интеграцией передовых технологий Huawei, обещает стать настоящим прорывом, сочетая в себе мощь и роскошь.

Сердцем Voyah Dream 2025 является гибридная силовая установка мощностью 394 л.с., состоящая из 1,5-литрового бензинового двигателя и электромотора. Это сочетание обеспечивает впечатляющий запас хода – более 1000 км в гибридном режиме и 82 км на чистой электротяге.

Voyah Dream

10-ступенчатая автоматическая трансмиссия и адаптивные режимы вождения гарантируют плавность хода как в городских условиях, так и на скоростных трассах. Экономичность такой системы – важный аргумент в условиях постоянно растущих цен на топливо.

Главной изюминкой Voyah Dream 2025 является интеграция передовых технологий Huawei. Впервые на российском рынке мы видим автомобиль, оснащенный лидаром Huawei с 192 лазерными линиями. В сочетании с системой ADS 3.0 это обеспечивает не только высокоточную автоматическую парковку и выезд с парковки, но и значительно повышает безопасность движения. Кроме того, салон оборудован тремя 12,3-дюймовыми дисплеями, работающими на базе Huawei App Store, что открывает доступ к широкому спектру приложений и сервисов.

Интерьер Voyah Dream

Voyah Dream 2025 – это не просто автомобиль, а настоящий семейный флагман. Габариты 5315x1980x1820 мм и колесная база 3200 мм обеспечивают просторный салон, рассчитанный на семь пассажиров по схеме 2+2+3. Второй ряд оснащен раздельными капитанскими креслами с электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и массажем – настоящий оазис комфорта для пассажиров. Премиальная кожа в отделке, мини-холодильник и подставки для ног дополняют картину роскоши.

Помимо системы ADS 3.0, Voyah Dream 2025 оборудован целым комплексом систем активной безопасности: адаптивный круиз-контроль, система помощи при движении по магистралям и камеры кругового обзора.

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Источник: SpeedMe