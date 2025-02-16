Смартфон в машине круче мультимедийки? Вот три доказательства!

Jalopnik: в дешевых авто все чаще применяют обычный смартфон вместо медиасистемы

В Европе назревает новый тренд по медиасистемам в недорогих автомобилях. Похоже, производители смекнули, что навороченное головное устройство сильно сказывается на цене (и себестоимости) машины, а меж тем нормальный современный смартфон при должном уровне интеграции вполне способен его заменить.

Volkswagen Up!

Источник отмечает также, что это не только дешевле и безопаснее, но и в принципе прикольнее: телефон через пару лет можно поменять, а вот экран мультимедийки к тому моменту будет выглядеть устаревшим!

Fiat Grande Panda Pop

Подтверждений тому к настоящему моменту имеется аж три. Нынешнее поколение Volkswagen Up!, как и новейшая попытка Stellantis сыграть в бюджетном евро-сегменте в лице Fiat Grande Panda Pop, оснащены симпатичными креплениями для телефона и USB-портом. Интересно, что в более дорогих версиях модели Grande Panda пока оставлен штатный экран 10,25", но идея с гаджетом действительно выглядит элегантной и многообещающей.

Citroen Ami

Еще один пример «прощупывания почвы» в этом направлении – тоже от Stellantis: взгляните на салон Citroen Ami. Источник пишет, что аналогичные элегантные и простые решения в ближайшем будущем смогут решить множество проблем автовладельцев.

Например, если вы владеете Porsche Cayenne 2013 года или Audi A3 2016 года (как автор оригинальной заметки в американском СМИ), то у вас навороченная мультимедийка, но вот такой штуки, как Apple CarPlay, в них нет и никогда не будет.

Если бы Porsche и Audi не вбухали бы уйму денег в разработку систем, которые устареют всего спустя десятилетие, эти машины могли бы быть на тысяч долларов доступнее и при этом больше отвечать духу времени в 2025 году, отмечает автор. Пойдут ли в этом направлении производители или предпочтут привычно наживаться на ультрапотреблении, заставляя нас покупать новое взамен морально устаревшего?

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Источник: Jalopnik