«А я думала, Сова»: сертифицирована новая модель российской сборки

Электрический фургон Sova 25 получил ОТТС и стартовал в производстве

Российский стартап Sova Motors оформил ОТТС на свою первую модель – электрический фургон Sova 25. Многие думали, Сова появится раньше: источник, обративший внимание на появление ОТТС в реестре Росстандарта, замечает, что процесс сертификации машины занял долгие девять месяцев, на которые пришлось сдвинуть дату начала производства.

Первый тестовый экземпляр модели (на фото) собрали на заводе «Сова Моторс» в Елабуге еще в марте 2024 года, ну а серийные образцы сошли с конвейера лишь в минувшую пятницу. Напомним, по факту Sova 25 – это китайский электрический фургон Wuling EV50 (этот бренд специализируется на компактных машинах) полной массой 2,5 тонны и грузоподъемностью 1 тонна.

За время подготовки производства в РФ многое изменилось: увеличенные утильсбор и ключевая ставка ЦБ не позволили удержать первоначально заявленную цену в 3,5 млн рублей, и еще до начала продаж Sova 25 подорожала до 4,5 млн рублей.

При этом в РФ эта модель по-прежнему самый дешевый электрический ЦМФ-фургон с грузоподъемностью в тонну: конкурирующий с ней электромобиль Nemo E630 стоит 4,9 млн, фургон EVM Pro на шасси УАЗ Профи – 4,99 млн (правда, без учета скидки при покупке в кредит или лизинг), а более дешевый e-Largus (3,9 млн рублей, если без субсидии) берет на борт всего 320 кг груза. Как думаете, будет спрос на Сову?

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Источник: Грузовики и вообще