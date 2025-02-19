«Дьявольский каток» на трассе в Северной Осетии — как спасаются водители?

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МЧС России развернуло пункты обогрева возле КПП Верхний Ларс

В начале текущей недели на Северную Осетию обрушилась непогода: во вторник 17 февраля в республике было объявлено чрезвычайное положение из-за мокрого снега, сильного ветра и гололедицы, ввиду чего пришлось даже закрыть Военно-Грузинскую дорогу для больших грузовиков.

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МЧС России сообщило, что из-за непогоды движение всех видов транспорта ограничено на участке Владикавказ – Ларс, а для большегрузов введен запрет на участке Бурон – Северный портал Рокского тоннеля.

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Тогда же, 17 февраля в министерстве отчитались о развертывании пунктов обогрева близ контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс. Водители и пассажиры получили возможность согреться, выпить горячего чаю, зарядить смартфоны. Тяжелая дорожная обстановка, затронувшая также и соседнюю Грузию, пока сохраняется.

Источник: МЧС России

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 8
19.02.2025 
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