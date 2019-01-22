Что это у вас под колесами?! 4 способа обнаружить лед

Знать, скользкая ли дорога, очень важно для безопасности движения. А как это узнать? Следить за прогнозом погоды? Конечно. Но не только.

К сожалению, метеорологи частенько ошибаются, и для того, чтобы понять, скользкая ли дорога, приходится применять другие способы. Все они предельно просты.

По виду

Скользкая дорога, как правило, блестит. Исключение — коварный «черный лед», когда на дорожном покрытии образуется тоненькая корочка льда, из-за чего дорога выглядит просто влажной. Если на дворе зима, а асфальт темнее обычного — это уже повод задуматься.

Если из ваших окон видно дорогу, понаблюдайте за автомобилями: как они разгоняются, как тормозят. Прислушайтесь. У буксующих колес характерный звук.

Ногами

Выйдя из дома, не стесняйтесь пошаркать ногами по асфальту — возможно, это сбережет машину, время, деньги и нервы. Ноги скользят? В таком случае и машине будет скользко — даже если она на шипах. Не торопитесь, держите дистанцию и боковой интервал, перед светофорами и поворотами плавно сбрасывайте скорость.

Опытным путем

Выехав на дорогу, постарайтесь найти свободный участок и, убедившись, что сзади никого нет, нажмите на тормоз. Запомните ощущение. Упражнение лучше повторить несколько раз, на разных скоростях, чтобы «поймать» грань между уверенным торможением и скольжением. Машина останавливается не там, где вы планировали, а дальше? Сбрасывайте скорость.

То же самое, если руль вращается легче обычного — снижайте скорость. И, конечно, не стоит спешить, если пробуксовывают колеса.

С помощью подсказок

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Автомобили давно научены сами предупреждать водителей о возможности гололеда — смотрите на щиток приборов. Загорелись снежинка и предупреждающая надпись — будьте внимательны, не торопитесь. Присматривайтесь и к информационным табло на дорогах. Зимой на них часто появляются предупреждения о гололеде и гололедице и призывы держать дистанцию.

Кстати, знаете ли вы разницу между гололедом и гололедицей? Первое — это нарастающие осадки в виде льда, а второе — замерзшая вода на земной поверхности, дорогах, тротуарах, тропинках. При гололеде скорость движения вряд ли превысит 30–40 км/ч, при гололедице может достигать 60–70 км/ч.

И, конечно, ни в коем случае нельзя игнорировать знак 1.15 «Скользкая дорога»: где попало, в отличие от многих других знаков, его не ставят.