Тормози быстрее! 3 ситуации, когда это надо делать на пустой дороге — журнал За рулем

Тормози быстрее! 3 ситуации, когда это надо делать на пустой дороге

Вы наверняка замечали: едешь за какой-нибудь машиной по свободному шоссе. Впереди нет препятствий. Но у машины постоянно загораются стоп-сигналы. Зачем ее водитель давит на тормоз — загадка. Оказывается, есть несколько ситуаций, в которых без этого не обойтись.

Материалы по теме
12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

  1. Если вы проехали через глубокую лужу, то вам обязательно следует нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы подсушить поверхность тормозных колодок и дисков. Иначе даже тончайший слой воды не даст вам затормозить с привычной эффективностью. При выезде с автомойки будьте особенно осторожны. Ведь на тормозные механизмы попадала не только вода, но и моющие вещества. И еще: не забудьте нажать на тормоза сразу после парковки автомобиля под ледяным дождем!
  2. Если вы забрали машину из автосервиса, в котором вам ремонтировали тормозную систему или просто меняли колодки, нажмите на тормоз сразу после старта, чтобы убедиться в работоспособности тормозов. Ведь при замене колодок поршни тормозных цилиндров утапливают в цилиндры максимально глубоко, и нужно несколько нажатий педали, чтобы машина начала тормозить. Иначе — прямая дорога на кузовной ремонт. А еще опытные водители советуют перед началом любой поездки с уже заведенным мотором просто крепко нажать на педаль тормоза. Многих такой способ спасал от внезапного прорыва обветшавшего тормозного шланга в пути.
  3. Зимой советую чуть-чуть притормаживать в случаях, если цвет или вид дорожного покрытия под колесами вдруг изменился. Ведь в большинстве случаев при этом меняются и сцепные свойства дороги. А вы должны всегда иметь представление об остановочном пути своей машины. Особенно опасен так называемый «черный лед»: дорожное покрытие выглядит как обычный асфальт, а на самом деле дорога под тончайшим слоем льда. Коэффициент сцепления шин с такой дорогой очень низкий. Тут и тормозить-то надо очень осторожно. А на переднеприводной машине для оценки зацепа лучше вместо нажатия на тормоз резко прибавить газ. Если колеса легко сорвутся в пробуксовку, значит пора снижать скорость.

  • Где вероятнее всего улететь в занос? Список опасных мест (и порядок действий в такой ситуации) — по ссылке.

Фото: Unsplash

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...