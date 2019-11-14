Тормози быстрее! 3 ситуации, когда это надо делать на пустой дороге

Тест-драйв по-новому: 14 честных ответов про Renault Logan

«За рулем» меняет формат тест-драйвов. До сих пор мы интересовались только новинками и раритетами. Теперь будем тестировать и лидеров рынка: они уже давно в продаже, и у вас накопились к ним вопросы. Мы на них ответим.