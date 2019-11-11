У машины впереди моргают стоп-сигналы. Это вообще зачем?

Есть несколько вариантов происходящего. Какой из них соответствует действительности, покажут сама машина и ситуация на дороге.

Первый вариант — неисправность электрики

Если стоп-сигнал(ы) моргают с высокой частотой, то, скорее всего, в машине коротит проводка — а именно электрическая цепь, идущая к лампочкам стоп-сигналов. По возможности сообщите водителю о неисправности. Даже если он знает о ней, напоминание починить лишним не станет.

Второй вариант — экстренное торможение

В 90-х годах автопроизводители начали внедрять системы экстренного торможения: при интенсивном замедлении (больше 6 метров в секунду) стоп-сигналы автомобиля начинают моргать с высокой частотой (4 раза в секунду), одновременно может включаться и «аварийка». Делается это для того, чтобы водители машин, идущих следом, заранее и сильнее сбрасывали скорость.

Третий вариант — опасный тюнинг

Сейчас системы типа Emergency Stop Signal (ESS) встречаются не только на дорогих автомобилях, но и на так называемых бюджетниках. Тем, у кого таких нет, рынок предлагает электронные имитации (азиатского производства), заставляющие стоп-сигналы моргать в одном или нескольких режимах. Такие поделки не помогают избежать аварии, а скорее сами провоцируют аварийные ситуации, вводя в заблуждение и раздражая других водителей.

Четвертый вариант — водитель имитирует работу ABS

Еще в 2004 году антиблокировочная система тормозов стала обязательным оборудованием для всех автомобилей. Однако на наших дорогах много машин постарше, не оснащенных ABS. Некоторые из водителей таких машин применяют (вернее, пытаются применять) прерывистое торможение, имитирующее работу антиблокировочной системы и якобы сокращающее тормозной путь. «Якобы» — потому что прием имеет смысл лишь при филигранной работе педалью, на что способен редкий водитель, да и то не в стрессовой ситуации. В прочих случаях это опасное баловство. И вместо того чтобы заниматься им, лучше привести в порядок тормозную систему и купить новые шины.