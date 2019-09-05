Почему поворотник мигает трижды: загадка, о которой вы не задумывались!

Этой функции уже много лет, однако до сих пор у многих она вызывает удивление.

Материалы по теме Пользуемся световыми приборами: по ПДД и по жизни

Трехкратное мигание указателя поворота при легком касании рычажка пришло на смену стандартному однократному в начале 2000-х годов. Автопроизводители внедряли его постепенно. Пионерами были немцы, в 2010-х фишка докатилась до российских марок. А пару лет назад УАЗ применил аналогичный принцип для аварийной сигнализации: при коротком двойном нажатии на клавишу «мигалки» срабатывают трижды. Сделали это с оглядкой на российскую традицию благодарить соседей по потоку аварийкой и назвали «вежливый водитель».

Такое трехкратное срабатывание поворотников идеально подходит для перестроений. В силу почти прямолинейной траектории маневра, когда руль отклоняется от нулевого положения на небольшие углы, автоматическое отключение поворотника не срабатывает. В результате при стандартном алгоритме работы водитель вынужден дополнительно отвлекаться от управления, придерживая рычаг пальцами или постоянно включая-выключая «мигалки». Разумеется, если он вежливый и адекватный. Хамам все изощрения автопроизводителей побоку.

Материалы по теме УАЗ Патриот с АКП: большой тест-драйв

Тройной цикл подобрали опытным путем. Авторы идеи посчитали, что такой длительности хватает для того, чтобы другие автомобилисты заметили сигнал, а машина успела сменить полосу (если не полностью, то в значительной степени). И действительно, в подавляющем большинстве ситуаций успеваешь и понять соседа по потоку, и уложиться с маневром, так что расчет оказался верным.

Три мигания не прописаны в каком-то стандарте и не являются обязательными. Это обычная функция, которая в силу своего удобства стала применяться всеми. А вот реализация встречается разная. Например, на Ладах и других недорогих машинах выбора нет: трехкратная вспышка срабатывает всегда. На других моделях длительность можно сменить, подключившись к электронным мозгам. Так, на одном из Mitsubishi предоставлялся выбор от одной до пяти вспышек. А наиболее простой вариант мне встретился на Kia. У него в штатном меню настроек были опции: одно, три или пять миганий.

Ну а некоторые владельцы возрастных автомобилей даже меняют схему проводки и реле. Тот редкий случай, когда вмешательство в заводской алгоритм не несет вреда для окружающих.

Эти секретные функции автомобиля должен знать каждый водитель!

Фото: УАЗ