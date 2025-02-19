Надежный японский кроссовер привезли в Россию: цена доступна
В Россию продолжают поставлять электрокроссоверы Honda e:NP1 по альтернативным каналам, цены сейчас начинаются от 3 млн рублей. В наличии авто у дилеров в Москве и Тюмени, а компания из Благовещенска предлагает привезти его под заказ из Китая. Цены варьируются от 3 050 000 до 3 595 020 рублей.
Заднеприводная версия кроссовера оснащается 182-сильным электромотором (запас хода составляет 420 км), топовая версия предлагает силовую установку на 204 л. с. (запас хода равен 510 км).
У электрокроссовера есть климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, система бесключевого доступа, парктроники, камера заднего вида, мультимедиа с большим экраном, системы активной безопасности и помощи водителю и так далее.
Ранее «За рулем» сообщал, подешевеют ли новые машины весной.
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Источник: «Автоновости дня»