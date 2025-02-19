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Надежный японский кроссовер привезли в Россию: цена доступна

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda e:NP1 по цене от 3 млн рублей

В Россию продолжают поставлять электрокроссоверы Honda e:NP1 по альтернативным каналам, цены сейчас начинаются от 3 млн рублей. В наличии авто у дилеров в Москве и Тюмени, а компания из Благовещенска предлагает привезти его под заказ из Китая. Цены варьируются от 3 050 000 до 3 595 020 рублей.

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Заднеприводная версия кроссовера оснащается 182-сильным электромотором (запас хода составляет 420 км), топовая версия предлагает силовую установку на 204 л. с. (запас хода равен 510 км).

У электрокроссовера есть климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, система бесключевого доступа, парктроники, камера заднего вида, мультимедиа с большим экраном, системы активной безопасности и помощи водителю и так далее.

Honda e:NP1
Honda e:NP1

Ранее «За рулем» сообщал, подешевеют ли новые машины весной.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Honda
19.02.2025 
Фото:Unsplash | Honda
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