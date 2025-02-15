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Honda выпустила достойного конкурента внедорожнику Toyota 4Runner

Кроссовер Honda Passport TrailSport 2026 продают по цене от 48 275 долларов

Honda объявила официальные продажи Passport TrailSport 2026 модельного года – кроссовера с амбциями сурового внедорожника.

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Honda Passport TrailSport 2026
Honda Passport TrailSport 2026

Отличительными чертами нового Passport TrailSport стали современный дизайн и практичные элементы экстерьера. Автомобиль получил оранжевые буксировочные крюки, компактный передний бампер, вентиляцию на капоте, массивные рейлинги и много элементов из защитного черного пластика.

Инженеры Honda предусмотрели затемненную заднюю часть крыши, что помогает избежать царапин при перевозке снаряжения, а также спрятанную под бампером выхлопную трубу, защищенную от повреждений на бездорожье.

Honda Passport TrailSport 2026
Honda Passport TrailSport 2026

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Под капотом TrailSport установлен 3,5-литровый V6 мощностью 285 л.с., работающий в паре с 10-ступенчатым автоматом и полным приводом i-VTM4. Однако у кроссовера нет блокируемого дифференциала или понижающего ряда передач, что делает его менее подготовленным к экстремальному бездорожью по сравнению с Jeep Wrangler. Тем не менее, система полного привода способна передавать до 70% крутящего момента на заднюю ось и перераспределять его между колесами, повышая проходимость.

Honda Passport TrailSport 2026
Honda Passport TrailSport 2026

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Honda предлагает для TrailSport дополнительные пакеты и аксессуары, включая комплект для буксировки, черные колесные диски и защитные элементы. Кроме того, для любителей активного отдыха доступны полноразмерное запасное колесо, грузовая платформа на крышу и складной стол для пикника.

В США производство Honda Passport 2026 года налажено в Алабаме, и модель уже поступила в дилерские центры. Стоимость внедорожной версии TrailSport составляет 48 275 долларов, что позволяет автомобилю конкурировать с Toyota 4Runner TRD Off-Road, который предлагают по схожей цене – 50 640 долларов.

Источник: The Drive

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Алексеева Елена
Количество просмотров 18
15.02.2025 
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