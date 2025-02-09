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Культовый байк Honda Gold Wing отметил полтинник, но остался таким же крутым

В 2024 году Honda к юбилею Gold Wing выпустила специальную серию мотоцикла

В 2024 году Honda отметила важное событие — пятидесятилетие своего культового мотоцикла Gold Wing. Впервые представленный в 1974 году и поступивший в серийное производство в 1975 году, Gold Wing стал настоящим прорывом в мотоциклетной индустрии.

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Honda GL 1000 Gold Wing (1975).
Honda GL 1000 Gold Wing (1975).

Оснащенный четырехцилиндровым оппозитным двигателем, он обеспечивал мощность в 82 л. с., что было весьма впечатляющим для того времени. Впервые появившись, Gold Wing был достаточно мощным и одновременно достаточно тяжелым, он весил около 300 кг. Сегодня, с улучшенными характеристиками, мотоцикл радует поклонников мощностью в 127 л. с., он стал на 80 кг легче, при этом комфорт и удобство остаются основными его достоинствами.

История Gold Wing началась с того, что в 1972 году Honda сформировала команду дизайнеров, под руководством Соитиро Иримадзири. Инженер поставил перед собой задачу создать идеальный мотоцикл для дальних поездок. Так родился прототип с шестицилиндровым двигателем, но в серийное производство был запущен не шестицилиндровый, а четырехцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением, что оказалось достаточным для удовлетворения потребностей тех, кто искал мощь и комфорт на длинных маршрутах.

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Уже в 1980 году на рынке появился новый Gold Wing — GL 1100, с более мощным двигателем и улучшенной устойчивостью на дороге. Этот мотоцикл стал символом удобства и комфорта для дальних путешествий, предоставляя больше места для водителя и пассажира. В 1982 году появление модели GL 1200 означало конец эры «голого» Gold Wing: новая версия была оснащена продвинутыми функциями, такими как круиз-контроль, улучшенная аудиосистема и другие новшества.

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Honda GL 1800 Gold Wing (2018).
Honda GL 1800 Gold Wing (2018).

В 2001 году Gold Wing получил новый шестицилиндровый двигатель и алюминиевую раму, что значительно улучшило управляемость мотоцикла. Но настоящая революция произошла в 2018 году, когда Honda выпустила новую модель GL 1800, ставшую значительно легче и получившую улучшенную подвеску. Мотоцикл стал еще технологичнее, приобрел электронный акселератор, семиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением и интеграцию со смартфонами.

Honda GL 1800 Gold Wing Tour „50th Anniversary“.
Honda GL 1800 Gold Wing Tour „50th Anniversary“.

К 50-летнему юбилею Gold Wing, Honda выпустила специальную серию мотоциклов «50th Anniversary», и это стало данью уважения к одной из самых знаковых моделей в истории компании.

Honda GL 1800 Gold Wing Tour „50th Anniversary“.
Honda GL 1800 Gold Wing Tour „50th Anniversary“.

За эти пять десятилетий Gold Wing пережил множество трансформаций и усовершенствований, но неизменным остался его статус прмиального байка для комфортных путешествий на двух колесах.

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Источник: Auto-Medienportal

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Алексеева Елена
Фото:Honda
Количество просмотров 2396
09.02.2025 
Фото:Honda
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