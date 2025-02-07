Новый кроссовер Honda дешевле «китайцев» привезли в Россию
В Россию продолжают поставлять японские кроссоверы Honda Vezel как в праворульной, так и в леворульной версии.
За минимальные 1 725 000 рублей фирма из Владивостока готова привезти под заказ праворульный Vezel 2024 г. в. в небогатой комплектации. Для сравнения, кроссовер Chery Tiggo 4 стоит сейчас от 2 380 000 рублей, а Geely Coolray – от 2 799 190 рублей.
Другая компания из Владивостока предлагает привезти аналогичный автомобиль за 2 100 000 рублей. Правда, отделка салона будет кожано-тканевая, а не просто тканевая, как у вышеупомянутого экземпляра.
Honda Vezel с салоном из черной эко-кожи в богатой комплектации можно заказать за 2 400 000 рублей, за столько же продается леворульный Vezel, автомобиль также доставят во Владивосток.
Из наличия новые Honda Vezel доступны в Приморье по цене от 2 470 000 рублей. От 2 870 000 рублей автомобиль предлагают в Хабаровске. Официальный дилер Honda в российской столице без учета скидок продает кроссоверы за 4 490 000 рублей.
Под капотом большинства Honda Vezel 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 124 л. с., вариатор. Привод передний. Некоторые экземпляры оснащаются гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового 106-сильного «атмосферника» и 130-сильного электродвигателя.
Ранее «За рулем» перечислил модели и цены лучших из доступных китайских автомобилей в России.
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Источник: Автоновости дня