Клиренс 190 мм, багажник 400 л — практичный японский кроссовер до 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» поделился советом по выбору кроссовера Honda Vezel с пробегом

Авторынок России изменился до неузнаваемости, все это признают. «Китайцы» захватили рынок практически полностью. Однако далеко не все автолюбители готовы пересесть на авто из Поднебесной. В большинстве случаев это отголоски предрассудков из прошлого, однако бывают и другие причины.

Специально для фанатов японского автопрома с прославленной легендарной надежностью эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев готов порекомендовать компактный, но в то же время вместительный и практичный кроссовер из Японии – Honda Vezel.

Honda Vezel

Внимание стоит обратить на экземпляры первого поколения, они выпускались до 2021 года. Цены варьируются от 1,6 до 2,5 млн рублей.

Комментарий эксперта

— По платформе и агрегатам – также сородич семейки Fit/Freed. Очень надежная машина. Фирменный комплекс Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и предотвращения столкновений) – в базовой комплектации.

Все двигатели 1.5 (L15B, LEB, наддувный L15BY) построены вокруг одного блока, но различаются оборудованием и управляющими программами.

Самая массовая версия – гибрид (132 л.с.) с тем же семиступенчатым роботом, который может начать тупить и дергаться после 80 тысяч км. Особенно, если наплевать на необходимость регулярных калибровок. Предпочтительнее выглядит 130-сильная версия с вариатором. Турбонаддувный мотор (172 л.с.) дарит наилучшую динамику, но быстрее убивает вариатор, да и его собственная цепь ГРМ может растянуться раньше нормы.

Интерьер Honda Vezel

В целом, это прекрасный щедро оснащенный автомобиль без слабых мест. Подвеска жесткая, но на нормальных дорогах дискомфорта не доставляет. Полный привод не рассчитан на преодоление препятствий – почуяв критические пробуксовки, электроника отключает муфту.

Есть и другие надежные «японцы» со сравнительно небольшими пробегами и ценой в районе 1,5 млн рублей – об этом читайте в материале «За рулем».