Зимний пакет и богатое оснащение: на рынок РФ выходит 218-сильный кроссовер

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Бренд Geely анонсировал цены на новый кроссовер Geely EX5 в двух комплектациях

Цены на кроссовер Geely EX5 стартуют от 4,1 млн рублей в базовой комплектации и от 4,4 млн рублей в максимальной. Это первая полностью электрическая модель в линейке марки в России, рассказали в пресс-службе бренда.

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«Гарантия на автомобиль – шесть лет или 150 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит ранее, а на тяговую батарею она составляет восемь лет или 150 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит ранее», – подчеркнули в пресс-службе.

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В длину кроссовер EX5 – 4615 мм, размер колесной базы – 2750 мм, дорожный просвет равен 173 мм. Мощность электромотора составляет 218 л.с., привод передний. При массе в 1840 кг автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды. На быструю зарядку батареи постоянным током с 10 до 80% Geely EX5 потребуется 28 минут, а общий ресурс аккумулятора эквивалентен 1 млн км пробега, или 3,5 тыс. циклов зарядки.

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В базовой комплектации заявлены: 18-дюймовые диски, диодная оптика, 15,4-дюймовый центральный дисплей с функцией дублирования экрана смартфона и поддержкой Bluetooth, 10,2-дюймовая цифровая приборная панель, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, система камер кругового обзора, задние датчики парковки, аудиосистема с шестью динамиками, зимний пакет, включающий подогревы всех сидений и руля.

В топовой комплектации EX5 получил 19-дюймовые диски, панорамную крышу с люком, адаптивный круиз-контроль, улучшенные кресла, аудиосистему с 16 динамиками, проекционный дисплей, парктроники спереди, комплекс систем ADAS и другие опции. О старте продаж нового электрокроссовера Geely EX5 объявят дополнительно.

Geely EX5
Geely EX5
Geely EX5
Geely EX5
Geely EX5
Geely EX5

Источник: Geely в России

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Светлана Тарасенко
Фото:Geely
Количество просмотров 18
20.02.2025 
Фото:Geely
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