Популярный шведский кроссовер обновили, улучшив комфорт и функциональность

У Volvo XC60 2026 модельного года обновили решетку, логотип и салон

Volvo XC60, представленный в 2017 году, остается одной из самых популярных моделей компании, особенно в Швеции, несмотря на усиление курса Volvo на электромобильность.

Volvo XC60

В новом модельном году производитель представит обновленный вариант кроссовера. Радикальных изменений в конструкции автомобиля не будет, однако можно ожидать ряд улучшений, включая новые цвета кузова, новые диски и материалы интерьера.

Одним из ключевых обновлений является улучшение информационно-развлекательной системы. Volvo внедрила систему на базе Android Automotive, что делает управление автомобилем интуитивно понятным и доступным.

Volvo XC60

Новая мультимедиа оснащена 11,2-дюймовым сенсорным экраном с улучшенной графикой и возможностью интеграции с приложениями Google. Она работает значительно быстрее по сравнению с предыдущими версиями, обеспечивая лучший отклик и улучшенную скорость работы, а также обновление по воздуху.

Экстерьер XC60 тоже слегка освежили. Особое внимание привлекает новая решетка радиатора с диагональными полосами и обновленным логотипом бренда.

Volvo XC60

Задние фонари стали темнее, а ассортимент дисков расширился, что позволяет покупателям выбрать более стильные и индивидуальные варианты.

В салоне – новые отделочные материалы и ткани обивки. Улучшена звукоизоляция, благодаря чему автомобиль стал еще тише и комфортнее для водителя и пассажиров.

Volvo XC60

Новый Volvo XC60 уже доступен для предзаказа. Так, в Германии цены на кроссовер начинаются с 57 390 евро за мягкий гибрид, а первые автомобили поступят в салоны дилеров с середины 2025 года.

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Источник: Auto, Motor und Sport