#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вездеход на базе УАЗ 2206
22 февраля
В России продают уникальный вездеход на базе «Буханки» с ломающейся рамой
Самодельный вездеход на базе УАЗ 2206 продают в...
Volvo XC60
22 февраля
Популярный шведский кроссовер обновили, улучшив комфорт и функциональность
У Volvo XC60 2026 модельного года обновили...
Интерьер Buick Riviera 1969
22 февраля
В России продают шикарного классического «американца» в идеальном состоянии
Buick Riviera 1969 года после реставрации...

Популярный шведский кроссовер обновили, улучшив комфорт и функциональность

У Volvo XC60 2026 модельного года обновили решетку, логотип и салон

Volvo XC60, представленный в 2017 году, остается одной из самых популярных моделей компании, особенно в Швеции, несмотря на усиление курса Volvo на электромобильность.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Volvo XC60
Volvo XC60

В новом модельном году производитель представит обновленный вариант кроссовера. Радикальных изменений в конструкции автомобиля не будет, однако можно ожидать ряд улучшений, включая новые цвета кузова, новые диски и материалы интерьера.

Одним из ключевых обновлений является улучшение информационно-развлекательной системы. Volvo внедрила систему на базе Android Automotive, что делает управление автомобилем интуитивно понятным и доступным.

Рекомендуем
Если европейские автобренды вернутся — что будет с ценами? Мнение эксперта
Volvo XC60
Volvo XC60

Новая мультимедиа оснащена 11,2-дюймовым сенсорным экраном с улучшенной графикой и возможностью интеграции с приложениями Google. Она работает значительно быстрее по сравнению с предыдущими версиями, обеспечивая лучший отклик и улучшенную скорость работы, а также обновление по воздуху.

Экстерьер XC60 тоже слегка освежили. Особое внимание привлекает новая решетка радиатора с диагональными полосами и обновленным логотипом бренда.

Volvo XC60
Volvo XC60

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Задние фонари стали темнее, а ассортимент дисков расширился, что позволяет покупателям выбрать более стильные и индивидуальные варианты.

В салоне – новые отделочные материалы и ткани обивки. Улучшена звукоизоляция, благодаря чему автомобиль стал еще тише и комфортнее для водителя и пассажиров.

Volvo XC60
Volvo XC60

Новый Volvo XC60 уже доступен для предзаказа. Так, в Германии цены на кроссовер начинаются с 57 390 евро за мягкий гибрид, а первые автомобили поступят в салоны дилеров с середины 2025 года.

Источник: Auto, Motor und Sport

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Volvo
Количество просмотров 7
22.02.2025 
Фото:Volvo
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Volvo XC60

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв