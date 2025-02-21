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Почему зимой лучше использовать бензин с низкооктановым числом

Водителям рассказали, какой бензин для автомобиля лучше использовать зимой

Правильный выбор топлива в зимнее время положительно сказывается на функционале силового агрегата – мотор прогревается быстрее и работает более стабильно. Какой бензин лучше использовать в это время года, рассказали эксперты издания Pravda.Ru.

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«Чем ниже октановое число, тем быстрее прогревается мотор. Низкооктановый бензин (АИ-92 вместо АИ-95, АИ-95 вместо АИ-98) быстрее воспламеняется за счет меньшего количества спиртов и эфиров. Двигатель заводится проще, так как в холодную погоду кислорода поступает больше, а риск детонации ниже. Прогрев занимает меньше времени, что особенно важно в сильный мороз», – объясняют эксперты.

При этом, если в инструкции к автомобилю рекомендуется использовать только АИ-95, значит всегда нужно заливать именно этот бензин, потому что использование другого топлива может привести к сбоям в работе мотора и появлению ошибки Check Engine. Если разрешается выбирать между АИ-92 и АИ-95, зимой можно использовать АИ-92. Это безопасно для двигателя и позволит ему быстрее выходить на рабочую температуру.

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Не нужно пользоваться топливом, не указанном в инструкции, иначе это грозит фатальными последствиями для силового агрегата. Снижать октановое число можно только в пределах допуска автопроизводителя. А если у автомобиля сложная электроника и высокотехнологичный двигатель, вообще не следует переходить на топливо с низкооктановым числом, резюмируют эксперты.

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / fxquadro
21.02.2025 
Фото:freepik / fxquadro
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