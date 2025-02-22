Планы по электрификации Европы под вопросом: автобренды меняют стратегию

Volkswagen и Audi пересмотрели планы о прекращении выпуска автомобилей с ДВС

Volkswagen и Audi намеревались к 2033 году прекратить производство и продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в Европе в рамках перехода на полностью электрические модели.

Но недавно в зарубежных СМИ появилась информация, что некоторые модели с ДВС от Volkswagen Group все-таки будут выпускаться еще какое-то время. Согласно инсайдерской информации, в VW и Audi пересмотрели свои планы, так как не считают 2033 год реалистичной датой для прекращения производства автомобилей с ДВС для рынка Европы.

В качестве причины называют опасения из-за низких темпов роста рынка электромобилей, потому что этот сегмент развивается не так быстро, как ожидалось. Мировые продажи электромобилей в 2024 году не принадлежат европейскому автопрому. Более того, доля продаж электромобилей в общем объеме рынка ЕС по итогам прошлого года снизилась с 14,6 до 13,6%.

Такие неутешительные показатели вынудили Volkswagen задуматься о сохранении в линейке таких популярных моделей, как Golf, T-Roc и Tiguan. В планах концерна – рестайлинг моделей в начале 2030 годов.

Аналогичной стратегии придерживаются и в руководстве Audi. Топ-менеджмент Porsche тоже сомневается в скором переходе на электротягу, компания прекратила выпуск кроссовера Macan с ДВС в Европе и заменила его электромобилем нового поколения. При этом сейчас рассматривается возможность возвращения топливной версии.

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Источник: auto.mail.ru