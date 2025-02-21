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Немецкий автоконцерн укрепит свои позиции на рынке партнерством с китайцами

Volkswagen и CATL вместе будут разрабатывать аккумуляторы для электрокаров

Volkswagen заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с одним из крупнейших в мире производителей аккумуляторов для электромобилей компанией CATL.

Основным направлением двух компаний станет поиск решений по снижению стоимости тяговых батарей. Также специалисты VW и CATL вместе разработают новые технологии в области утилизации аккумуляторов, новых систем распределения энергии и поставок сырья.

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Новые батареи планируется устанавливать на собираемые в Китае электромобили Volkswagen. Ожидается, что более эффективные с экономической точки зрения решения укрепят позицию бренда на местном рынке. В 2024 году падение продаж VW в КНР составило порядка 10% на фоне роста рынка в целом.

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Источник: carnewschina.com

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Светлана Тарасенко
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 12
21.02.2025 
Фото:CarNewsChina
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