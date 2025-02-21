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Информация для водителей: движение по центру города изменится из-за салюта

В центре Петербурга перекроют движение на период празднования 23 февраля

Движение по центральным улицам Петербурга ограничат в воскресенье, 23 февраля, для проведения мероприятий к Дню защитника Отечества. В расписании движения общественного транспорта тоже будут изменения. Об этом сообщили в Комитете по транспорту города на Неве.

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В связи с проведением артиллерийского салюта в период с 19:00 до 23:59 мск для проезда закроют 10 участков дорог:

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  • Дворцовый мост, включая перекресток съездов с него с Университетской набережной;
  • Адмиралтейскую набережную;
  • Дворцовый проезд;
  • Дворцовую набережную от Дворцового моста до Троицкого моста;
  • Мошков переулок;
  • Миллионную улицу от Дворцовой площади до Мошкова переулка;
  • Невский проспект от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы;
  • Адмиралтейский проспект от Дворцовой площади до Гороховой улицы;
  • Биржевую площадь.

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Также в период с 0:00 до 23:59 мск на четырех участках дорог запретят остановку транспорта: Мошков переулок, Миллионная улица от Мошкова переулка до Дворцовой площади, Биржевая площадь и Дворцовая набережная от Дворцового проезда до набережной Зимней канавки.

Кроме того, расписания движения пяти автобусных и пяти троллейбусных маршрутов изменятся, речь идет об автобусах № 2, 7, 10, 24 и 191 и троллейбусах № 1, 7, 10, 11 и 17.

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Источник: fontanka.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / wirestock
Количество просмотров 5
21.02.2025 
Фото:freepik / wirestock
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