Вопрос ограничения скорости арендованных машин обсудят на федеральном уровне

В Петербурге из-за роста ДТП хотят ограничить скорость машинам каршеринга

Власти Петербурга рассматривают инициативу о введении ограничения скорости для автомобилей каршеринга до 80 км в час. Об этом рассказал председатель Законодательного собрания Александр Бельский в ходе брифинга.

Необходимость этой меры Бельский связал с ростом числа аварий с участием арендованных в каршеринге автомобилей. Планируется вынести этот вопрос на федеральный уровень для более широкого обсуждения и возможного принятия соответствующих мер, чтобы изменить ситуацию с высоким уровнем ДТП.

Кроме того, на брифинге затронули проблему, связанную с тем, что курьеры-доставщики начали ездить по тротуарам. На сегодняшний день в Петербурге нет выделенных полос для этой категории, при этом в ЗакСе подчеркнули, что соблюдение ограничений скорости в центре города должно быть в приоритете. Вопрос о каршеринге требует более глубокого изучения, и предложение об ограничении скорости до 80 км/ч требует рассмотрения на федеральном уровне, убеждены в Законодательном собрании.

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Источник: moika78.ru