Не надо покупать машину с пробегом с разболтанной задней дверью, и вот почему

Эксперт Мелехин назвал 3 признака авто с пробегом, использованного в каршеринге

Повышенный износ двигателя и трансмиссии автомобиля является одним из самых частых признаков того, что транспортное средство использовали в каршеринге. Таким мнением с «За рулем» поделился генеральный директор RexRent АО «Билантлия» Евгений Мелехин.

Мнение эксперта

Евгений Мелехин, генеральный директор RexRent АО «Билантлия» (входит в состав «Инсайт Лизинг»):

– В отличие от такси, каршеринговую машину можно проверить на специальном сервисе, (например, nomerogram.ru). Если машину продает ИП, можно проверить, была ли у него зарегистрирована такая услуга или он оформлял ОСАГО для каршеринга.

Второй признак – это следы оклейки кузова, дело в том, что каршеринговые машины всегда брендируются фирменной пленкой, отмечает Мелехин. Перед продажей пленку снимают, но следы от нее могут остаться.

«Наконец, еще один признак: износ двигателя и трансмиссии. Тарификация при каршеринге идет на время, поэтому водитель торопится и заводит двигатель сразу, без прогрева, даже зимой», – констатирует специалист.

Что касается машины с пробегом, использовавшейся в такси, то явным признаком является разболтанная правая задняя дверь. Дело в том, что пассажиры чаще садятся именно на это место, поэтому дверь изнашивается раньше всего. Еще на эксплуатацию в сфере пассажироперевозок укажут сильный износ педалей, руля и переключателей.

«Таксисты часто применяют оплетку руля именно потому, что он изнашивается. То же самое касается сидений и всего салона: они выглядят изношенными, потертыми. Ими пользовались много людей, к тому же их часто подвергали химической чистке. Особое внимание нужно обратить на износ салона, особенно если он выглядит старым», – перечисляет эксперт.

Третий фактор – пробег выше средних значений, а также «профессиональный» износ двигателя. Когда машина используется в качестве такси, она практически никогда не глушится, поэтому двигатель изнашивается раньше выработанного ресурса, резюмирует Мелехин.