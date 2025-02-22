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Как пенсионерка из России умудрилась два раза продать машину?

В Краснодарском крае 69-летняя женщина дважды продала свой автомобиль

69-летняя жительница Краснодарского края умудрилась дважды продать свой Hyundai Solaris, оставив транспортную компанию из Новороссийска с убытком в 1,3 миллиона рублей.

Женщина вначале продала свой Hyundai Solaris новороссийской транспортной компании. После сделки купли-продажи автомобиля покупательница не обратилась в МРЭО ГИБДД для переоформления документов.

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Она не установила ограничение на регистрационные действия, не переоформила автомобиль на нового владельца – оставив за собой возможность распоряжаться им, словно он всё ещё принадлежит ей.

Далее, знав о том, что транспортная компания предоставляет услуги лизинга, женщина, не колеблясь, воспользовалась этим. Она взяла свой же автомобиль в лизинг на несколько месяцев и продала его еще раз.

В результате, транспортная компания обнаружила, что стала жертвой мошенничества, понеся убытки в размере 1,3 миллиона рублей.

В отношении 69-летней пенсионерки возбуждено уголовное дело. Ей грозит до девяти лет лишения свободы.

Источник: ЧП Краснодара и края

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Лежнин Роман
Фото:Соцсети
Количество просмотров 104
22.02.2025 
Фото:Соцсети
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