Такого Дастера вы еще не видели: эффектная версия от немецкой компании

CarPoint представила собственную версию Dacia Duster под названием Redust

Главное отличие Dacia Duster Redust – это, безусловно, его агрессивный и стильный обвес.

Dacia Duster Redust

Новые бамперы, более выразительные, чем у базовой модели. Декоративные воздухозаборники на капоте, расширенные колесные арки и модернизированная выхлопная система. Все это выделяет новую версию автомобиля.

Dacia Duster Redust

Под капотом Dacia Duster Redust скрывается 1,3-литровый бензиновый двигатель мощностью 130 л.с., дополненный 48-вольтовой мягкогибридной системой.

Эта система способствует снижению расхода топлива и выбросов CO2. Выбор между передним и полным приводом оставляет за покупателем.

Интерьер Dacia Duster Redust также претерпел изменения. В салоне появились контрастные декоративные панели и эксклюзивная подсветка.

Интерьер Dacia Duster Redust

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: 32cars