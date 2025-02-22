Такого Дастера вы еще не видели: эффектная версия от немецкой компании

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CarPoint представила собственную версию Dacia Duster под названием Redust

Главное отличие Dacia Duster Redust – это, безусловно, его агрессивный и стильный обвес.

Dacia Duster Redust
Dacia Duster Redust

Новые бамперы, более выразительные, чем у базовой модели. Декоративные воздухозаборники на капоте, расширенные колесные арки и модернизированная выхлопная система. Все это выделяет новую версию автомобиля.

Dacia Duster Redust
Dacia Duster Redust
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Под капотом Dacia Duster Redust скрывается 1,3-литровый бензиновый двигатель мощностью 130 л.с., дополненный 48-вольтовой мягкогибридной системой.

Эта система способствует снижению расхода топлива и выбросов CO2. Выбор между передним и полным приводом оставляет за покупателем.

Интерьер Dacia Duster Redust также претерпел изменения. В салоне появились контрастные декоративные панели и эксклюзивная подсветка.

Интерьер Dacia Duster Redust
Интерьер Dacia Duster Redust

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:CarPoint
Количество просмотров 121
22.02.2025 
Фото:CarPoint
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+21