Такого Дастера вы еще не видели: эффектная версия от немецкой компании
CarPoint представила собственную версию Dacia Duster под названием Redust
Главное отличие Dacia Duster Redust – это, безусловно, его агрессивный и стильный обвес.
Dacia Duster Redust
Новые бамперы, более выразительные, чем у базовой модели. Декоративные воздухозаборники на капоте, расширенные колесные арки и модернизированная выхлопная система. Все это выделяет новую версию автомобиля.
Dacia Duster Redust
Под капотом Dacia Duster Redust скрывается 1,3-литровый бензиновый двигатель мощностью 130 л.с., дополненный 48-вольтовой мягкогибридной системой.
Эта система способствует снижению расхода топлива и выбросов CO2. Выбор между передним и полным приводом оставляет за покупателем.
Интерьер Dacia Duster Redust также претерпел изменения. В салоне появились контрастные декоративные панели и эксклюзивная подсветка.
Интерьер Dacia Duster Redust
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Источник: 32cars
Фото:CarPoint
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22.02.2025
Фото:CarPoint
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Отзывы о Renault Duster (25)
— Хороший автомобиль, советую брать.
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+21