Представлен обновленный Volvo XC60: известны особенности и отличия от прошлой версии

Появились официальные фото обновленного кроссовера Volvo XC60

Компания Volvo, известная своим вниманием к безопасности и качеству, представила обновленный кроссовер XC60 2026 модельного года.

Обновленный Volvo XC60

Одним из самых значительных обновлений стал переход на более быструю и функциональную информационно-развлекательную систему. Она теперь оснащена увеличенным до 11,2 дюйма сенсорным дисплеем, что делает интерфейс более удобным и интуитивно понятным. Плотность пикселей на новом дисплее увеличилась на 21%.

Обновленный Volvo XC60

Внешний облик обновленного Volvo XC60 также претерпел изменения. Обновленный кроссовер можно легко отличить от предшественника благодаря новому воздухозаборнику, который придает автомобилю более агрессивный и современный вид. Задние фонари теперь имеют затемненное оформление. Кроме того, были представлены новые дизайны колесных дисков.

Салон обновленного XC60 стал еще более комфортным и функциональным. Внутри появились новые подстаканники, улучшенное беспроводное зарядное устройство для смартфонов, а также новая система очистки воздуха в салоне.

Для тех, кто ценит комфорт и высокие технологии, Volvo предлагает ряд опций. Среди них пневмоподвеска, ламинированные стекла и акустическая система Bowers & Wilkins.

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Источник: Автоновости дня