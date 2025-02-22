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В России продают шикарного классического «американца» в идеальном состоянии

Buick Riviera 1969 года после реставрации продают в Москве за 5,55 млн рублей

На московском рынке редких автомобилей появился настоящий бриллиант Buick Riviera 1969 года выпуска, выставленный за внушительные 5 550 000 рублей.

Buick Riviera 1969
Buick Riviera 1969

Ярко-оранжевый красавец, прошедший полную реставрацию, представляет собой не просто машину, а капсулу времени, переносящую нас в эпоху элегантности и мощных американских V8.

Buick Riviera 1969
Buick Riviera 1969
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В те годы Buick, несмотря на свой престиж, несколько уступал по популярности другим американским брендам. Ситуация кардинально изменилась с появлением Riviera. Этот автомобиль, вдохновленный элегантностью LaSalle и роскошью Rolls-Royce 25/30, стал настоящей революцией в дизайне.

Его вытянутый кузов с низким профилем, широкие колесные арки, а также культовая решетка радиатора с характерными сдвоенными круглыми фарами, - все это сформировало узнаваемый и до сих пор впечатляющий образ. Riviera 1969 года – ярчайший представитель этого стиля. Под капотом этого ретро-монстра скрывается 7,5-литровый двигатель V8, развивающий 370 л.с.

Интерьер Buick Riviera 1969
Интерьер Buick Riviera 1969

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Этот автомобиль не просто стал символом эпохи, он получил роль в известных фильмах. Его можно увидеть в драме Миленко Ерговича о боснийских эмигрантах, а также в культовом фильме Мартина Скорсезе «Славные парни».

Источник: Avito

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Лежнин Роман
Фото:Avito
Количество просмотров 628
22.02.2025 
Фото:Avito
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