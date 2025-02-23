Стала известна доля китайских машин на российском рынке: свежая статистика

Новые китайские авто заняли 54,9% российского рынка с продажами 48,9 тыс. машин

Январь 2025 года ознаменовался беспрецедентным доминированием китайских автомобилей на российском рынке. Доля новых легковых автомобилей из Китая составила колоссальные 54,9% от общего объема продаж.

Это означает, что из 89 тысяч проданных в январе новых легковых автомобилей, почти 49 тысяч (48 903, чтобы быть точными) были произведены в КНР. По сравнению с январем 2024 года, рост продаж китайских автомобилей составил скромные 1,2%, что, тем не менее, подтверждает устойчивую тенденцию к их господству на российском рынке.

Несомненным лидером среди китайских марок в январе 2025 года стал Haval, продав 11,8 тысяч автомобилей, что на 23% больше, чем годом ранее. На втором месте расположился Chery, показавший рост продаж на 2%, до 8,9 тысяч автомобилей. Интересно отметить, что Chery сместил с позиции «серебряного призёра» марку Geely, продажи которой упали на 31%, до 6,2 тысяч автомобилей.

Замыкают пятерку лидеров Changan (5 тысяч автомобилей) и Omoda (2,3 тысячи автомобилей).

Среди отдельных моделей лидирует Haval Jolion, несмотря на снижение продаж на почти 5% по сравнению с январем 2024 года. Продажи составили 4,1 тысячи автомобилей. Второе место занимает Chery Tiggo 7 Pro Max с показателем в 4 тысячи проданных машин и приростом в 23% год к году. Тройку лидеров замыкает Chery Tiggo 4 Pro с 2,8 тысячами проданных автомобилей (+9,3%).

Важно отметить, что общий объем продаж новых легковых автомобилей в России в январе 2025 года составил 89 тысяч единиц, что на 11% выше, чем в январе 2024 года.

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Источник: Прайм